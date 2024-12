È avvenuto in un’area definita punto di carico, dove le autobotti effettuano il rifornimento di carburante, ma la società ha assicurato che l’incendio non ha interessato i serbatoi

Una persona è morta e almeno tre sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta nel deposito di stoccaggio dell’Eni a Pratignone, nel comune di Calenzano, fuori Firenze, intorno alle 10.20. A dichiararlo la prefettura di Firenze.

La colonna di fumo è visibile anche dai comuni vicini e, fa sapere il presidente della regione Toscana Eugenio Giani sui social, sul posto sono intervenuti i soccorsi: ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine. L’esplosione è avvenuta in un’area definita punto di carico, dove le autobotti effettuano il rifornimento di carburante. Ma l’Eni ha assicurato che le fiamme «non interessano in alcun modo il parco serbatoi».

In una nota, la società ha confermato «che questa mattina è divampato un incendio presso il deposito di carburanti a Calenzano e che i vigili del fuoco stanno operando per domare le fiamme che sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi. Sono in corso di immediata verifica gli impatti e le cause. Seguiranno aggiornamenti».

L’uscita di Calenzano dell’A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni, a causa dell’incendio che si è poi sviluppato nella raffineria. Anche la circolazione ferroviaria è stata sospesa sulle linee Firenze-Bologna e Firenze-Prato-Pistoia, per l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Sono stati «allertati tutti gli ospedali e pronto soccorso del territorio a seguito dell’esplosione», ha affermato Giani. Il policlinico Careggi ha attivato il piano di massiccio afflusso per l’arrivo di feriti. Il piano comporta il blocco dell'attività ordinaria dell'ospedale e spazi riservati al pronto soccorso.

In aggiornamento

