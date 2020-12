Sono riprese questa mattina con l'aiuto dei cani molecolari del nucleo carabinieri cinofili di Bologna, specializzati nella ricerca dei cadaveri, le ricerche di un'eventuale quarta valigia nel terreno agricolo sotto la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, che confina con la recinzione perimetrale posteriore del carcere fiorentino di Sollicciano. Qui, tra giovedì 10 dicembre e lunedì 14 dicembre, sono state rinvenute tre valigie contenenti resti umani.

I primi due bagagli scoperti nel campo, a una distanza di una settantina di metri l'uno dall'altro, contenevano il cadavere saponificato di un uomo adulto, di carnagione bianca: il busto, avvolto in un telo, in una valigia, e la parte inferiore del corpo in un'altra. Dall'autopsia, all'istituto di medicina legale di Careggi, sarebbe risultato che l'uomo sia stato ucciso con una coltellata alla gola. Ampio l'arco temporale a cui far risalire il decesso: da sei mesi a due anni indietro rispetto al ritrovamento dei resti.

Nel pomeriggio di lunedì, poi, distante 100 metri dal primo trolley rinvenuto e 170 metri dal secondo, durante un sopralluogo dei carabinieri che conducono le indagini avviate per l'ipotesi di reato di omicidio e coordinate dalla pm Ornella Galeotti è emersa dal fango e tra le sterpaglie una terza valigia, con all'interno un tronco umano di una donna, in avanzato stato di decomposizione. Secondo gli investigatori, nelle vicinanze dei primi tre ritrovamenti potrebbe esserci un'ulteriore valigia con la parte mancante del cadavere della donna.

Non si sa nulla al momento sull'identità dei due cadaveri. Solo ipotesi, poi, su come le valigie siano finite nel terreno agricolo adiacente al carcere di Sollicciano. Potrebbero essere state gettate dalla superstrada che passa sopra, presumibilmente da un veicolo in corsa, ma in quel tratto c'è una barriera fonoassorbente alta quasi due metri. Da quanto tempo si trovassero lì è un altro interrogativo di non facile soluzione per gli investigatori.

