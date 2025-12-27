l’«apprezzamento» della premier per l’indagine. gasparri attacca melillo

«Dall’Italia fondi ad Hamas». L’inchiesta che piace a destra

youssef hassan holgado ed Enrica Riera
27 dicembre 2025 • 20:04Aggiornato, 27 dicembre 2025 • 20:44

Arrestate nove persone, tra cui Mohammad Hannoun, a capo di un’associazione pro Pal. Avrebbero dirottato ai terroristi soldi della solidarietà. Tutto nasce da documenti israeliani

«Parto il 27. Quando vi chiamo, vi dico di venire». Mohammad Hannoun, a capo dell’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (Abspp), avrebbe tentato di fuggire. Di andare via dall’Italia, da Genova in particolare, dove si era trasferito negli anni Ottanta. E di raggiungere Istanbul proprio nel giorno in cui gli uomini della Digos e della Guardia di finanza lo hanno arrestato con l’accusa di aver finanziato Hamas e altri gruppi terroristici. «La recente consapevolezza, probab

