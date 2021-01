Fondazione istituto insubrico per la ricerca per la vita e Servire Srl rendono a DiaSorin, così come alle altre aziende presenti nel Bioparco, prestazioni aventi ad oggetto sia la locazione di spazi che la fornitura di servizi di sito e di coordinamento per la gestione centralizzata degli acquisti non strategici.

Con specifico riguardo a tale ultima prestazione (la gestione centralizzata degli acquisti ndr) DiaSorin usufruisce, come le altre aziende presenti nel Bioparco, di servizi logistico-amministrativi riguardanti la gestione centralizzata dell'approvvigionamento di materiali di laboratorio quali, ad esempio, sali, enzimi, prodotti chimici in genere e altri materiali di consumo.

Più precisamente, le aziende interessate individuano il fornitore, negoziano prezzi, quantità e tempi di consegna e richiedono a Servire Srl di procedere al relativo acquisto; sulla base di tale richiesta, Servire Srl provvede a inoltrare l'ordine al fornitore come sopra selezionato, effettuare il relativo pagamento (che viene successivamente riaddebitato alle aziende del bioparco interessate), ricevere la merce e smistarla ai singoli destinatari all'interno del Bioparco.

In relazione alle predette prestazioni, DiaSorin ha corrisposto, sempre nel triennio 2018-2019-2020, un complessivo importo di circa 3 milioni di euro.

© Riproduzione riservata