Fatti

«La scuola più grande d’Italia». Così FoQus supera tutte le barriere

Diana Ligorio
16 maggio 2026 • 06:00

La Fondazione Quartieri spagnoli, nata nel 2013, è diventato un luogo di accoglienza ed educazione, in grado di coinvolgere chiunque. La presidente Furfaro: «Abbiamo coinvolto bambini e ragazzi ma anche adulti, famiglie e l’intera comunità dei Quartieri»

«Chi nasce nei quartieri della fragilità sociale, a Napoli come a Roma, Milano e Palermo, ha un destino segnato: bambini e ragazzi hanno meno opportunità di avere desideri sul futuro, di vedere un modo di stare al mondo diverso da quello a cui il loro contesto li costringe e continuamente li rimanda». Rachele Furfaro, presidente di FoQus, Fondazione Quartieri spagnoli, ha trasformato questo sguardo sui luoghi e sulle persone nella visione di un progetto di riqualificazione urbana a base educativ

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Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.