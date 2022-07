Subito dopo la partenza del Gran premio di Silverstone in Gran Bretagna la gara è stata fermata per un brutto incidente che ha coinvolto più piloti della Formula 1. Il pilota dell’Alfa Romeo, Zhou Guanyu, trasferito immediatamente al centro medico, risulta cosciente e non ha riportato fratture

Subito dopo la partenza del Gran premio di Silverstone in Gran Bretagna, la gara è stata fermata per un brutto incidente che ha coinvolto diversi piloti della Formula 1 in gara. Sono risultate danneggiate le auto di George Russell della Mercedes, Yuki Tsunoda dell’AlphaTauri, Alexander Albon della Williams, Esteban Ocon dell’Alpine e Zhou Guanyu dell’Alfa Romeo. Proprio quest’ultimo, a bordo della sua Alfa Romeo, si è capovolto a causa di un contatto e ha percorso tutto il fuori pista sottosopra schiantandosi poi sulle barriere che dividono la pista dal pubblico. Dai primi riscontri il pilota dell’Alfa Romeo, trasferito immediatamente al centro medico, risulta cosciente e non ha riportato fratture.

Anche il pilota della Williams, Alexander Albon, è stato portato al centro medico. Intanto procedono le operazioni di ripulitura della pista. Il Gran premio, dopo quasi un’ora, è ripartito. Intanto la polizia si sta occupando anche di alcuni manifestanti entrati in pista.

