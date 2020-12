C’è stata una forte scossa di terremoto nella Sicilia orientale, alle 21.27 di martedì, 22 dicembre. Secondo l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa ha raggiunto una magnitudo di 4.6, secondo le prime stime. L’epicentro sarebbe stato in provincia di Ragusa, a 15 chilometri da Acate. Il terremoto è stato avvertito in maniera molto netta anche in altre zone della Sicilia, ma al momento non si hanno notizie di danni, come conferma anche una fonte dei vigili del fuoco. (Articolo in aggiornamento)

