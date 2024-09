Dalla scorsa notte sono in corso forti precipitazioni in Toscana, principalmente nelle province di Livorno e Pisa, in diverse zone del Veneto e nell’area di Bergamo. Nel pisano sono dispersi un bimbo di cinque mesi e la nonna. Il presidente Giani su Facebook: «Mai si era abbattuta nella zona una perturbazione così intensa»

Non si ferma l’ondata di forti precipitazioni sull’Italia. Dalla scorsa notte Toscana, Veneto e Lombardia sono colpite da forti piogge che stanno causando piene dei fiumi, allagamenti e frane.

Al momento si contano due dispersi, un bambino di cinque mesi e la nonna, che insieme al nonno, al padre e alla madre si erano rifugiati sul tetto dell’abitazione dove risiedevano come turisti. Il resto della famiglia è stato soccorso, mentre non si trovano il bambino e la nonna dopo la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, nel pisano. Le ricerche sono in corso. In Toscana risulta particolarmente colpita anche l’area di Livorno. Il presidente della regione Giani ha segnalato che nella zona più colpita sono caduti 226 mm di acqua in sei ore, una quantità «superiore a quello che piove in media nell’intero mese più piovoso».

I vigili del fuoco hanno ricevuto più di 450 chiamate anche in Veneto per le condizioni meteo. Sono interessate in particolare le province di Padova, Treviso, Vicenza, Venezia e Verona. Segnalati allagamenti a Vicenza e a Padova, così come a Bergamo in Lombardia. Per questo, ieri sera è stata rinviata la partita tra Atalanta e Como.

Evacuate 11 persone nel padovano In provincia di Padova sono esondati i fiumi Tergola, Piovego e Valdura. Di conseguenza a Villa del Conte e a Loreggia sono state evacuate 11 persone.

