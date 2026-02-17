Fatti

Frana di Niscemi, se l’allarme idrogeologico esiste solo per gli americani del Muos

Simone Olivelli
17 febbraio 2026 • 16:52

La Marina militare statunitense ha aggiudicato un appalto per contrastare i segni del dissesto idrogeologico nell'area del Muos. Gli interventi sono stati affidati alla ditta Pizzarotti. Gli attivisti protestano per l’abbandono del resto del territorio

Quella tra i cittadini di Niscemi e il Muos è sempre stata una convivenza difficile. Contro l'impianto satellitare – tre gigantesche parabole piazzate all'interno di una riserva naturale di alberi di sughero utilizzate dalla Marina militare statunitense – negli anni sono state organizzate decine di proteste. Prima, durante e dopo che venisse dato il via libera alla realizzazione delle antenne, al termine di un tortuoso iter giudiziario che ha visto, non senza suscitare perplessità, vincere le ra

Collaboratore di Domani. Siciliano, da anni si occupa di storie di mafie, corruzione e infiltrazioni nelle pubbliche amministrazioni. Nel 2022 ha ricevuto la menzione speciale in occasione del Premio Fava Giovani.