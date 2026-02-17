Frana di Niscemi, se l’allarme idrogeologico esiste solo per gli americani del Muos

La Marina militare statunitense ha aggiudicato un appalto per contrastare i segni del dissesto idrogeologico nell'area del Muos. Gli interventi sono stati affidati alla ditta Pizzarotti. Gli attivisti protestano per l’abbandono del resto del territorio

Quella tra i cittadini di Niscemi e il Muos è sempre stata una convivenza difficile. Contro l'impianto satellitare – tre gigantesche parabole piazzate all'interno di una riserva naturale di alberi di sughero utilizzate dalla Marina militare statunitense – negli anni sono state organizzate decine di proteste. Prima, durante e dopo che venisse dato il via libera alla realizzazione delle antenne, al termine di un tortuoso iter giudiziario che ha visto, non senza suscitare perplessità, vincere le ra