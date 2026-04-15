L’inchiesta sul disastro nel paese siciliano

Niscemi, Musumeci indagato: la sua versione è una frana

Nello Trocchia
15 aprile 2026 • 20:09

La procura di Gela ha iscritto nel registro gli ultimi quattro presidenti della regione Sicilia. I vertici politici e commissariali non hanno fatto niente dal 2010 nonostante piani e soldi

La frana di Niscemi del 1997 l’hanno fatta sparire ignorandola e preferendo, alle risposte necessarie, uno scaricabarile. Fino al nuovo disastro che ha colpito il comune siciliano, nel gennaio scorso, provocando 1.600 sfollati. Due commissari, una valanga di denaro a disposizione, ma a vincere è stata l’inerzia. Una responsabilità, di certo politica, dei presidenti di regione che si sono alternati in questi anni, dal 2010 a oggi, incluso l’attuale ministro del governo Meloni, Nello Musumeci. Per

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Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.