Niscemi, Musumeci indagato: la sua versione è una frana

La procura di Gela ha iscritto nel registro gli ultimi quattro presidenti della regione Sicilia. I vertici politici e commissariali non hanno fatto niente dal 2010 nonostante piani e soldi
La frana di Niscemi del 1997 l’hanno fatta sparire ignorandola e preferendo, alle risposte necessarie, uno scaricabarile. Fino al nuovo disastro che ha colpito il comune siciliano, nel gennaio scorso, provocando 1.600 sfollati. Due commissari, una valanga di denaro a disposizione, ma a vincere è stata l’inerzia. Una responsabilità, di certo politica, dei presidenti di regione che si sono alternati in questi anni, dal 2010 a oggi, incluso l’attuale ministro del governo Meloni, Nello Musumeci. Per