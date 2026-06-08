lo scandalo in senato

Violenza sessuale al Senato, ora Silvestro è indagato a Roma

Nello Trocchia
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08 giugno 2026 • 20:27

Il fascicolo è stato aperto dalla procura della Capitale. Il senatore si difende e il suo capo Tajani resta in silenzio, come sempre ha fatto anche sui suoi rapporti con il boss

Lo scandalo bussa al Senato, ma nella maggioranza di governo il silenzio è l’unica risposta. La denuncia per violenza sessuale presentata contro il senatore Francesco Silvestro ha lasciato muti gli esponenti di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Muti anche di fronte alle parole del collega. «Io sono bello, lei è una signora normale», «Denunci pure ci divertiremo», ha detto a Repubblica che ha anticipato la storia. Al momento, nonostante le espressioni usate sulle quali ha fatto retromarcia, resta

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Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.