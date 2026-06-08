Violenza sessuale al Senato, ora Silvestro è indagato a Roma

Il fascicolo è stato aperto dalla procura della Capitale. Il senatore si difende e il suo capo Tajani resta in silenzio, come sempre ha fatto anche sui suoi rapporti con il boss
Lo scandalo bussa al Senato, ma nella maggioranza di governo il silenzio è l’unica risposta. La denuncia per violenza sessuale presentata contro il senatore Francesco Silvestro ha lasciato muti gli esponenti di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Muti anche di fronte alle parole del collega. «Io sono bello, lei è una signora normale», «Denunci pure ci divertiremo», ha detto a Repubblica che ha anticipato la storia. Al momento, nonostante le espressioni usate sulle quali ha fatto retromarcia, resta