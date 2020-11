Un uomo è stato fermato davanti a una scuola elementare di Athis-Mons, nella regione di Parigi, dopo che una insegnante ha chiamato i poliziotti dopo aver sentito per due volte pronunciare minacce contro dei professori mentre stava facendo una pausa all'esterno. Lo riporta la stampa locale, secondo cui l'uomo avrebbe detto: «Su Allah, vendicherò il profeta, questi professori la pagheranno». Il commissariato di Juvisy-sur-Orge ha aperto un’inchiesta.

I precedenti

Non sarebbe la prima volta che gli insegnanti francesi finiscono nel mirino degli estremisti islamici. A ottobre, un professore di scuola, Samuel Paty, è stato ucciso da un fondamentalista perché aveva mostrato in classe le vignette di Charlie Hebdo che ritraevano il profeta Maometto. La situazione in Francia rimane tese dopo che la settimana scorsa, un attacco terroristico a Nizza ha invece ucciso tre persone fuori da una chiesa.

© Riproduzione riservata