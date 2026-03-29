Le forze dell’ordine stanno cercando di capire come i ladri siano riusciti a entrare forzando la porta di ingresso nella notte tra il 22 e il 23 marzo. I quadri rubati valgono milioni di euro

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Alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, sono state rubate alcune opere d’arte appartenenti alla collezione permanente, per un valore di molti milioni di euro. L’indagine dei carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale è in corso per ricostruire l’accaduto e individuare i ladri e le opere rubate dalla fondazione, che è una delle più importanti istituzioni artistiche italiane e ospita la collezione d'arte del critico, musicologo e scrittore Luigi Magnani.

Le forze dell’ordine stanno cercando di capire come i ladri siano riusciti a entrare forzando la porta di ingresso nella notte tra il 22 e il 23 marzo.

I quadri più famosi

Tre sono i quadri spariti: “Les Poissons" dell’impressionista Pierre-Auguste Renoir, poi “Natura morta con ciliegie” di Paul Cézanne e “Odalisca sulla terrazza” di Henri Matisse.

L’opera di Renoir si tratta di un prezioso dipinto a olio su tela, del valore di diversi milioni di euro, realizzato dal pittore impressionista nel 1917. Si tratta di quadri dove «la natura fa da protagonista, le figure perdono ogni sembianza di contorno e i colori appaiono vivi e pulsanti», si legge sul sito della Fondazione.

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