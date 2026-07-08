Fatti

Vita, opere e affari del vannacciano Stramezzi tra Milano e Mosca

Stefano Vergine
Segui Domani su Google
08 luglio 2026 • 06:00

Stramezzi ha appena aperto una società in Italia. Il nome richiama l'Avanti, quotidiano socialista diretto da Mussolini

«Tra Putin e Zelensky? Scelgo Putin». La frase pronunciata un anno fa da Roberto Vannacci è l'unica attestazione pubblica della sintonia tra il leader di Futuro Nazionale e l'autocrate russo. Solo una connessione ideologica, ma nulla che faccia pensare a un legame finanziario. Lo stesso vale per il ruolo di addetto militare che Vannacci ha ricoperto tra il 2021 e il 2022 a Mosca, all'ambasciata italiana. O per alcuni personaggi imbarcati in Futuro Nazionale. Gente come l'ex leghista Stefano Vald

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.