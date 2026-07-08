Vita, opere e affari del vannacciano Stramezzi tra Milano e Mosca

true false

«Tra Putin e Zelensky? Scelgo Putin». La frase pronunciata un anno fa da Roberto Vannacci è l'unica attestazione pubblica della sintonia tra il leader di Futuro Nazionale e l'autocrate russo. Solo una connessione ideologica, ma nulla che faccia pensare a un legame finanziario. Lo stesso vale per il ruolo di addetto militare che Vannacci ha ricoperto tra il 2021 e il 2022 a Mosca, all'ambasciata italiana. O per alcuni personaggi imbarcati in Futuro Nazionale. Gente come l'ex leghista Stefano Vald