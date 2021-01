Massimo Galli, direttore del dipartimento malattie Infettive dell'ospedale Sacco boccia il governo: «Il sistema a colori che è stato applicato, con le caratteristiche che ha avuto fino ad ora, non ha funzionato. Non ha funzionato soprattutto per la concezione, quasi automatica, delle riaperture al raggiungimento di certi parametri, prima che questi in realtà si consolidassero».

L’infettivologo ha criticato la gestione delle vacanze: «Il risultato è che prima delle feste abbiamo avuto una situazione in cui quello che stava cominciando significativamente a scendere ha cessato di scendere e sta risalendo».

No al vaccino per le persone guarite

Le persone che hanno già avuto il covid per lui non vanno vaccinate: «Non c’è uno straccio di dato che dica che in quelli che hanno già fatto l’infezione sia sicuro e utile vaccinare. La probabilità di avere una seconda infezione, dai dati che ci sono, anche se abbastanza frammentari, è forse meno dell’1 per cento». Il problema si porrebbe solo nel caso in cui arrivasse una tipologia completamente diversa di Covid-10: «Un virus nuovissimo che spiazzerebbe tutti, ma allora avremmo problemi anche con i vaccini. Oggi non abbiamo nessuna necessità di vaccinare quelli che si sono già infettati e sono guariti».

© Riproduzione riservata