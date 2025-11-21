Il circo del Garante privacy, il presidente: «Dimissioni? Ho già risposto al Tg1»

Dopo le inchieste di Report sui contatti tra i componenti dell’authority e la politica, ci sono state le dimissioni del segretario generale Fanizza, che voleva acquisire le mail dei dipendenti per scovare la fonte della trasmissione di Ranucci. I quattro componenti sostengono di non essere stati a conoscenza della mail incriminata. Cos’è successo nell’assemblea dei 175 lavoratori che chiedono le dimissioni

«Su questo aspetto ho già risposto al Tg1». Alla specifica richiesta di dimissioni, avanzata durante l’assemblea di giovedì dai 175 dipendenti dell’Autorità Garante per la privacy, il presidente Pasquale Stanzione ha rimandato all’intervista rilasciata l’11 novembre scorso al telegiornale del primo canale Rai, quando aveva dichiarato che no, il «Collegio non si sarebbe dimesso». La linea, dunque, sembra essere ancora una volta questa: gli esponenti dell’organismo restano al loro posto. Nonostant