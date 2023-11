«La striscia di Gaza deve essere governata da persone che non vogliono continuare sulla strada di Hamas: credo che, per un periodo indefinito, Israele debba assumersi la responsabilità di garantire la sicurezza nella regione», ha detto il premier in un’intervista all’Abc

Il primo mese ufficiale di guerra si apre con il bombardamento israeliano di Rafah. Secondo Hamas, l’attacco nel sud della Striscia avrebbe causato 14 morti civili; altri missili hanno raggiunto la regione libanese di Labbouneh. Dallo Yemen, il gruppo di ribelli sciiti Houthi (sostenuti dall’Iran) hanno invece rivendicato un attacco contro Israele. Da giorni, invece, si sono intensificate le operazioni militari via terra a Gaza City.

Nella notte, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno anche effettuato un'incursione con veicoli militari e bulldozer nella città di Jenin e nel suo campo profughi, dove violenti scontri sono scoppiati con gruppi di residenti palestinesi.

L’apertura di Netanyahu

Le pressioni della Casa Bianca sul premier israeliano Benjamin Netanyahu hanno aperto uno spiraglio per delle brevi pause umanitarie che permetterebbero alla popolazione civile di evacuare zone ad alto rischio e consentirebbero il passaggio degli aiuti internazionali.

Per la prima volta, il premier israeliano ha anche annunciato le sue ipotesi su Gaza. In un’intervista all’Abc ha detto: «La striscia di Gaza deve essere governata da persone che non vogliono continuare sulla strada di Hamas: credo che, per un periodo indefinito, Israele debba assumersi la responsabilità di garantire la sicurezza nella regione».

L’appello di Guterres

«La necessità di un cessate il fuoco umanitario a Gaza diventa sempre più urgente ogni ora che passa. Le parti in conflitto e la comunità internazionale si trovano ad affrontare una responsabilità immediata e fondamentale: fermare questa sofferenza collettiva disumana ed espandere drasticamente gli aiuti umanitari», ha scritto il segretario generale delle Nazioni unite Antonio Guterres.



