Gedi, Del Vecchio spariglia: offerti a Elkann 140 milioni

Arrivata al cda di Exor proposta ufficiale di Lmdv Capital per rilevare l’intero gruppo. Pareggiata l’offerta di Kyriakou, che però resta in pole position: è alla fase delle warranty

La trattativa per la vendita di Gedi al gruppo Antenna, controllato dall’armatore greco Theo Kyriakou, non è ancora chiusa. Il negoziato è entrato nelle fasi cruciali: la cifra proposta, circa 140 milioni di euro, ha infatti soddisfatto le richieste di John Elkann. Ma nell’operazione potrebbe esserci un colpo di scena in extremis, l’inserimento - come anticipato due settimane fa da Domani - di un altro attore, questa volta tutto italiano. Martedì scorso, infatti, Lmdv Capital, il family office d