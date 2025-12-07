Il futuro di Repubblica e Stampa

Gedi, Del Vecchio spariglia: offerti a Elkann 140 milioni

Stefano Iannaccone
07 dicembre 2025 • 06:45

Arrivata al cda di Exor proposta ufficiale di Lmdv Capital per rilevare l’intero gruppo. Pareggiata l’offerta di Kyriakou, che però resta in pole position: è alla fase delle warranty

La trattativa per la vendita di Gedi al gruppo Antenna, controllato dall’armatore greco Theo Kyriakou, non è ancora chiusa. Il negoziato è entrato nelle fasi cruciali: la cifra proposta, circa 140 milioni di euro, ha infatti soddisfatto le richieste di John Elkann. Ma nell’operazione potrebbe esserci un colpo di scena in extremis, l’inserimento - come anticipato due settimane fa da Domani - di un altro attore, questa volta tutto italiano. Martedì scorso, infatti, Lmdv Capital, il family office d

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.