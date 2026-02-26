l’accordo per l’acquisizione del gruppo editoriale

Gedi, si tratta su Stardust e gli esuberi. Ma Kyriakou ed Elkann sono alla firma

Stefano Vergine
26 febbraio 2026 • 07:00

Per la vendita di Rep e radio è questione di giorni. Elkann vuole almeno 110 milioni. L’opzione earn-out sull’uscita di 66 giornalisti. Leonardis ha trovato i soldi per prendersi La Stampa: finanzia la Fondazione di Sardegna. San Paolo e Crt faranno pubblicità

L’accordo più vicino sembra essere quello con Theodore Kyriakou. Fonti che seguono la trattativa dicono che è questione di giorni, venti o trenta al massimo. Il greco e John Elkann stanno parlando direttamente, gli uffici sono già al lavoro per preparare i comunicati stampa sul deal, ma per la firma finale c’è bisogno ancora di qualche limatura. Sul prezzo e sulle garanzie offerte da Torino. Exor, la holding degli Elkann quotata in Borsa e posta a controllo di Gedi, vuole vendere la Repubblica,

