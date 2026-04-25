Determinati ma spaventati dal futuro e coi sogni infranti: l’identità sospesa della Gen Z

Le differenze sociali si fanno sentire. I figli del ceto medio hanno più sogni da realizzare ( 60 per cento contro il 50 dei ragazzi dei ceti popolari); più capacità di perseguire un obiettivo ( 58 contro 47 del ceto medio basso); più motivazione ed entusiasmo ( 54 contro 38 )
«Hanno un bagaglio di speranze deluse. Come onde che s’infrangono sugli scogli», recita la canzone di Roberto Vecchioni dedicata ai giovani (Comici spaventati guerrieri). Le ragazze e i ragazzi italiani manifestano un’identità in potenza piuttosto che in atto. Possiedono sogni (55 per cento), capacità adattive (52 per cento) e determinazione (52), ma questa dotazione simbolica non si traduce in una visione positiva del futuro (33) o della vita (37). Distanze sociali Le differenze sociali si fa