Una ragazza di 17 anni ha denunciato a Genova una violenza sessuale di gruppo, che sarebbe stato compiuta da quattro giovani, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, durante quella che era una festa di amici.

Proprio nelle ore della grande mobilitazione contro la violenza sulle donne, è stata rivelata una notizia per fatti che sono accaduti nello scorso mese di marzo, ma che le indagini stanno approfondendo. La giovane ha presentato la denuncia alla squadra mobile ed alla procura di Genova, presentandosi in caserma insieme ai genitori.

Il racconto della giovane

La 17enne ha fornito la propria versione agli inquirenti, spiegando di aver trascorso un sabato sera in compagnia delle amiche. Successivamente ha raggiunto una casa, situata nel quartiere Val Bisagno, dove era stata invitata una festa, appunto, dove ci sarebbero stati alcuni suoi amici. La ragazza ha invece trovato solo 4 giovani, di cui alcuni maggiorenni, che l’avrebbero violentata in più occasioni, prima in camera da letto e poi sotto la doccia, secondo quanto riporta il quotidiano genovese, Il Secolo XIX.

La giovane, già nella mattina successiva, ha raccontato la storia alla famiglia. La madre l’ha accompagnat quindi a in ospedale per le viiste del caso. Poi, insieme, sono andate in caserma per sporgere denuncia. Le indagini sono state condotte per mesi, lontane dai riflettori, dalla procura del Tribunale dei minori di Genova, che ha individuato i 4 accusati sulla bade della testimonianza rilasciata dalla 17enne. I ragazzi, che secondo quanto si apprende sono stati già sentiti dai magistrati, hanno comunque respinto l’accusa, sostenendo che si trattasse di «rapporti consenzienti».

© Riproduzione riservata