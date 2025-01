L’ex ministro ed ex sindaco di Roma si trova in carcere a Rebibbia dalla serata del 31 dicembre

L’ex sindaco di Roma ed ex ministro Gianni Al ema nno è stato arrestato e portato in carcere a Rebibbia nella serata del 31 dicembre dopo esser stato raggiunto da un provvedimento di revoca dei servizi sociali che erano stati concessi dal Tribunale di Sorveglianza. Alemanno è stato condannato in via definitiva a un anno e 10 mesi con l’accusa di traffico di influenze illecite in uno dei filoni della maxi inchiesta Mondo di Mezzo. La condanna era diventata definitiva dopo la pronuncia della Cassazione. Per l'ex sindaco era caduta l'accusa di corruzione.

Il tribunale di sorveglianza di Roma aveva accettato che svolgesse lavori socialmente utili presso presso l'associazione “Solidarietà e speranza” di Suor Paola.

Lo stesso Alemanno, che ha da poco fondato il suo nuovo partito Movimento Indipendenza, si era presentato alla stazione dei carabinieri di Monte Mario che lo hanno poi accompagnato a Rebibbia.

Tra i divieti previsti anche quello di non lasciare la propria abitazione prima delle 7 del mattino e rincasare entro le 21.

Su istanza della difesa, che chiede il ripristino della misura alternativa, dovrà essere ora fissata una udienza davanti alla Sorveglianza che si svolgerà nelle prossime settimane.

