Il suo primo disco è uscito nel 1962, 60 anni fa. Cantante popolarissimo, volto dei musicarelli prima e degli show tv poi, ha condotto Sanremo per due anni, e questa sarà la sesta volta in gara

Gianni Morandi torna a Sanremo, e per il cantante nato in provincia di Bologna nel 1954, è la sesta volta in gara. Altre due volte infatti, nel 2011 e nel 2012, è salito sul palco dell’Ariston vestendo i panni del conduttore. Si prepara a esibirsi con Apri tutte le porte.

La storia e Sanremo

Morandi ha pubblicato il suo primo disco nel 1962, nei suoi oltre sessant’anni di carriera è stato un cantante popolarissimo, un volto dei “musicarelli”, i film che avevano come colonna sonora le sue canzoni, presentatore, attore, persino una star dei social network.

Poi un incidente mentre accendeva un fuoco a marzo dell’anno scorso gli ha causato ustioni nel15 per cento del corpo, le mani soprattutto. Nonostante la delicata condizione di salute, a giugno è uscita L’Allegria, il brano che ha scritto per lui Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti.

La sua prima partecipazione a Sanremo risale al 1972, con la canzone Vado a lavorare, poi ritorna in gara con La mia nemica amatissima nel 1983. Vincerà solo al terzo tentativo, nel 1984, esibendosi con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi in Si può dare di più. Tornerà ancora in coppia con Barbara Cola nel 1995 (In amore) e nel 2000 di nuovo da solo, Innamorato. Quella con Apri tutte le porte sarà la sesta partecipazione in gara. Anche questa, come L’Allegria, scritta da Jovanotti.

Apri tutte le porte

A forza di credere che il male passerà

Sto passando io

E lui resta

Mi devo trascinare presto fuori di qua

Dai miei pensieri pigri nella testa

Fare qualcosa

Oppormi all’inerzia e alla sua forza

Che rammollisce il corpo mio da dentro

Mantenendo rigida la scorza

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Se funziona o no non lo so forse sì

Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

L’abitudine è una brutta bestia

Un parassita che lentamente infesta

Tutto quanto fino a prendere il potere

E non riesci più a reagire

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Lo esplorerò

Partendo da ora e da qui

Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

E quando il sole non c’è

Lo cerco dentro di me

Se tu mi guardi una volta

Mi basta per ore

E quando il sole va via

Se tu mi fai una magia

Sento tornare l’amore

Amore amore

