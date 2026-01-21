Educazione sessuo-affettiva, Gino Cecchettin: «Il ddl Valditara ostacola gli studenti. Il protocollo col ministero? Tutto fermo»

Il padre di Giulia Cecchettin, presidente della Fondazione che sta avviando progetti con insegnanti e studenti per trasformare l’educazione in prevenzione, racconta la sua posizione sul disegno di legge sul consenso informato, auspicando una modifica al Senato: «Ho uno spirito razionale. Mi affido agli esperti e ho capito di aver vissuto da anni in un mondo maschilista e misogino». Sul gender: «La questione non esiste. Ognuno deve essere libero di vivere la propria identità»