Educazione sessuo-affettiva, Gino Cecchettin: «Il ddl Valditara ostacola gli studenti. Il protocollo col ministero? Tutto fermo»

Simone Alliva
21 gennaio 2026 • 06:30

Il padre di Giulia Cecchettin, presidente della Fondazione che sta avviando progetti con insegnanti e studenti per trasformare l’educazione in prevenzione, racconta la sua posizione sul disegno di legge sul consenso informato, auspicando una modifica al Senato: «Ho uno spirito razionale. Mi affido agli esperti e ho capito di aver vissuto da anni in un mondo maschilista e misogino». Sul gender: «La questione non esiste. Ognuno deve essere libero di vivere la propria identità»

Prima di rispondere alle domande prende il tempo di una pausa lunga. Una pausa di studio e di lavoro. Gino Cecchettin pesa le parole. Non cerca scorciatoie retoriche, non indulge nella semplificazione. Ingegnere informatico, abituato a ragionare per processi e scomporre problemi complessi, sembra applicare lo stesso rigore alle questioni sociali: «Mi approccio ai problemi con lo spirito di una persona razionale». Il padre di Giulia Cecchettin guida la Fondazione che porta il nome della figlia, v

Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.