Amico, il boss ideologo: furia contro il reddito di cittadinanza e lezioni sulla criminalità

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Gioacchino Amico, oggi collaboratore di giustizia, è l’imprenditore camorrista che mette tutto insieme. Da una parte triangola le mafie che da anni hanno occupato il nord: camorra, mafia e ‘ndrangheta. E dall’altra alza ponti con professionisti e politica. Ma fa anche altro: l’ideologo. Parla da imprenditore di reddito di cittadinanza e anche di criminalità organizzata. Dobbiamo tornare al 2019 per scoprire la piattaforma programmatica del rampollo della famiglia della mala più potente della cap