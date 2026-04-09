Amico, il boss ideologo: furia contro il reddito di cittadinanza e lezioni sulla criminalità

«La criminalità nasce dalla fame», «Saluto il mio amico Carlo Fidanza», «Il reddito spinge alla recessione». Nel 2019 al congresso del Grande Nord il pensiero politico dell’imprenditore camorrista, oggi collaboratore di giustizia. I rapporti col partito di Meloni
Gioacchino Amico, oggi collaboratore di giustizia, è l’imprenditore camorrista che mette tutto insieme. Da una parte triangola le mafie che da anni hanno occupato il nord: camorra, mafia e ‘ndrangheta. E dall’altra alza ponti con professionisti e politica. Ma fa anche altro: l’ideologo. Parla da imprenditore di reddito di cittadinanza e anche di criminalità organizzata. Dobbiamo tornare al 2019 per scoprire la piattaforma programmatica del rampollo della famiglia della mala più potente della cap