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Amico, il boss ideologo: furia contro il reddito di cittadinanza e lezioni sulla criminalità

Gioacchino Amico
Gioacchino Amico
Gioacchino Amico
Nello Trocchia
09 aprile 2026 • 07:00

«La criminalità nasce dalla fame», «Saluto il mio amico Carlo Fidanza», «Il reddito spinge alla recessione». Nel 2019 al congresso del Grande Nord il pensiero politico dell’imprenditore camorrista, oggi collaboratore di giustizia. I rapporti col partito di Meloni

Gioacchino Amico, oggi collaboratore di giustizia, è l’imprenditore camorrista che mette tutto insieme. Da una parte triangola le mafie che da anni hanno occupato il nord: camorra, mafia e ‘ndrangheta. E dall’altra alza ponti con professionisti e politica. Ma fa anche altro: l’ideologo. Parla da imprenditore di reddito di cittadinanza e anche di criminalità organizzata. Dobbiamo tornare al 2019 per scoprire la piattaforma programmatica del rampollo della famiglia della mala più potente della cap

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Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.