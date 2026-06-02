la giornata sui disturbi alimentari

«Mia figlia e l’anoressia: così abbiamo sconfitto quel male invisibile»

Alessia Arcolaci e ippolita pace
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02 giugno 2026 • 07:00

Domani ha raccolto le storie di due famiglie che hanno affrontato il percorso di cura delle figlie, prigioniere dei disturbi alimentari. «Il ruolo dei genitori è cruciale», dice l’esperto del Bambin Gesù

«Mi sono accorta di quanto fosse diventata magra mia figlia Sara dentro il camerino di un negozio. Era agosto, da giugno con mio marito facevamo una dieta povera di carboidrati, integrata da molta frutta e verdura. Anche Sara aveva deciso di seguirla». A Valentina, 49 anni, si rompe ancora la voce nel raccontare di sua figlia e del faticoso percorso che, negli ultimi due anni, ha sconvolto la famiglia. «A settembre, nel secchio del bagno trovo un cartoccio con della carne dentro, e mi sento mori

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Alessia Arcolaci e ippolita pace
Alessia Arcolaci e ippolita pace
Alessia Arcolaci e ippolita pace

Vive a Roma e da lì parte per raccontare le persone e le loro storie. Giornalista e autrice di documentari, ha realizzato la serie Ossi di Seppia. Il rumore della memoria e la docuserie I ragazzi delle Scorte vincitrice del premio nazionale Paolo Borsellino. Ha firmato la scrittura del documentario Magma. Mattarella. il delitto perfetto, sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Su Vanity Fair ha condotto il podcast Quello che resta. Per Giulia, per tutte, dedicato alle vittime di femminicidio. 