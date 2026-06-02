«Mia figlia e l’anoressia: così abbiamo sconfitto quel male invisibile»

Domani ha raccolto le storie di due famiglie che hanno affrontato il percorso di cura delle figlie, prigioniere dei disturbi alimentari. «Il ruolo dei genitori è cruciale», dice l’esperto del Bambin Gesù

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«Mi sono accorta di quanto fosse diventata magra mia figlia Sara dentro il camerino di un negozio. Era agosto, da giugno con mio marito facevamo una dieta povera di carboidrati, integrata da molta frutta e verdura. Anche Sara aveva deciso di seguirla». A Valentina, 49 anni, si rompe ancora la voce nel raccontare di sua figlia e del faticoso percorso che, negli ultimi due anni, ha sconvolto la famiglia. «A settembre, nel secchio del bagno trovo un cartoccio con della carne dentro, e mi sento mori