Storia, indagine e memoria: l’Ia serve a studiare la Shoah?

L’intelligenza artificiale è servita a identificare il nazista protagonista di uno scatto del 1941, noto come L’ultimo ebreo di Vinnitsa. Ma anche se è uno strumento utile, rimane troppo esposto al rischio di manipolazioni

Un criminale di guerra nazista sta per sparare a un ebreo. La pistola è puntata alla testa del condannato a morte il cui corpo finirà in una fossa comune. Non è la scena di un film, ma un’agghiacciante fotografia conosciuta come Der letzte Jude von Winniza (l’ultimo ebreo di Vinnitsa). Scattata nel 1941 in Ucraina da un anonimo, l’immagine è rimasta avvolta nel mistero per decenni fino a fine 2025 quando la rivista tedesca Journal of Historical Studies è riuscita ad individuare il nome del crimi