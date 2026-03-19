Giovani e senza aiuti: il governo lascia soli i caregiver invisibili

Secondo l’Istat, ci sono 7 milioni di persone che si prendono cura dei familiari affetti da patologie. Una percentuale è fatta da giovanissimi. Senza diritti. Ecco le loro storie

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La vita di Samia Mariani è iniziata in salita. Cofondatrice di Young Care Italia, associazione dedicata ai giovani caregiver, da bambina è stata una dei tanti hidden children, i minori che, in mancanza di altri sostegni, si trovano a prendersi cura di un familiare con disabilità, problemi di salute mentale, dipendenze o malattia cronica. Secondo gli ultimi dati Istat (2019), in Italia ci sono oltre sette milioni di caregiver, ovvero persone che assistono congiunti per motivi affettivi e senza un