RADUNI DI PIAZZA E STRATEGIE SOCIAL

L’onda nera nel cuore dell’Europa: idee e alleanze dei gruppi identitari, da Varsavia a Lugano

Lucia Antista
05 dicembre 2025 • 18:30Aggiornato, 05 dicembre 2025 • 18:32

I movimenti identitari stringono collaborazioni transfrontaliere: dalla marcia di Varsavia al Lugano financial forum, passando per il summit di Gallarate caro a Roberto Vannacci. La rete dell'estrema destra europea punta sui giovani attraverso influencer, eventi e una comunicazione digitale studiata come una campagna pubblicitaria

Lugano – Pochi giorni fa, a fine novembre, attivisti dei Giovani identitari italiani insieme a militanti di altri gruppi europei hanno partecipato alla marcia nazionale della Polonia a Varsavia, che si è svolta l'11 novembre in occasione del Giorno dell'Indipendenza polacco. Per ore, come hanno raccontato sul loro profilo Instagram, hanno attraversato la capitale polacca dietro lo striscione di Młodzie Europa wszechpolska (Gioventù europea pan-polacca). Durante la manifestazione, che secondo il

Scrive di cultura, arte e fenomeni dell’era digitale per diverse testate, tra cui Domani, Marie Claire, Vogue, Domus, Link idee per la tv.  