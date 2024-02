I Comitati Riuniti Agricoli (Cra) di Danilo Calvani annunciano una «grande manifestazione degli agricoltori» a Roma per giovedì prossimo, 15 febbraio, al Circo Massimo dalle ore 15: «Siamo stati autorizzati a portare mezzi e persone, saremo almeno 20mila» ha spiegato all'agenzia Askanews Sandro Scavazza, uno dei responsabili dei Cra.

«Siamo usciti mezz'ora fa dalla Questura di Roma: è tutto autorizzato, noi non facciamo mai niente che non sia autorizzato. Le modalità» della protesta «le concorderemo nei prossimi giorni» ha proseguito Scavazza, che ricorda in sintesi le richieste degli agricoltori Cra: «Annullamento dei patti scellerati tra il governo italiano e i paesi emergenti dell'Africa; dimissioni di Lollobrigida; azzeramento dei vertici sindacali, gli unici che non sono stati a fianco dei lavoratori».

Ad aderire già da subito alla protesta è stato Giuliano Castellino, leader di Ancora Italia, ma già leader di Forza Nuova. «Popolo e agricoltori uniti come non mai. Giovedì alle 15 tutti a Circo Massimo!»

© Riproduzione riservata