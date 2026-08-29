Gli attentatori di Ranucci: «La bomba ce l’ha data Tavares»

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È il 30 giugno scorso. Quattro persone vengono arrestate per l’attentato del 2025 a Sigfrido Ranucci. Sono Antonio Passariello, Pellegrino D’Avino, Saverio Mutone e Marika De Filippis. E sono tutti accusati di aver piazzato una bomba davanti all’abitazione dell’ormai ex conduttore di Report. Una bomba che, si scopre, il gruppo non si sarebbe procurato da solo: l’avrebbe ricevuta, come sostenuto nell’ultimo interrogatorio, dall’intermediario, oggi latitante, Clesio Gomes Tavares. Che a sua volta,