Glifosato, pesticidi e cancro: cosa c’è dietro il licenziamento del ricercatore Mandrioli

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Dai e dai, a furia di pressioni industriali esterne e di una minuziosa sequenza di tiri mancini interni, Daniele Mandrioli – il direttore del Centro di Ricerca Cesare Maltoni presso l’Istituto Ramazzini di Bologna – è stato licenziato. La notizia, annunciata ufficialmente alcune settimane fa, non può e non deve passare inosservata. Daniele Mandrioli appartiene a quella razza (in estinzione) di ricercatori che persegue la scienza come bene da sviluppare nell’interesse collettivo, non come campo d