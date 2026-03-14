Dai e dai, a furia di pressioni industriali esterne e di una minuziosa sequenza di tiri mancini interni, Daniele Mandrioli – il direttore del Centro di Ricerca Cesare Maltoni presso l’Istituto Ramazzini di Bologna – è stato licenziato. La notizia, annunciata ufficialmente alcune settimane fa, non può e non deve passare inosservata. Daniele Mandrioli appartiene a quella razza (in estinzione) di ricercatori che persegue la scienza come bene da sviluppare nell’interesse collettivo, non come campo d
Glifosato, pesticidi e cancro: cosa c’è dietro il licenziamento del ricercatore Mandrioli
14 marzo 2026 • 18:58