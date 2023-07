Quando nel 1901 John Francis Queeny fondò con cinquemila dollari la Monsanto a Saint Louis, mai avrebbe pensato che oltre un secolo dopo l’azienda sarebbe arrivata a fatturare miliardi e miliardi di dollari l’anno e che poi sarebbe stata acquisita dal colosso farmaceutico tedesco Bayer. Una fortuna economica garantita da una forte attività di lobbying e originata soprattutto dalla scoperta e commercializzazione dell’erbicida più impiegato al mondo: il glifosato.

Da quando è stato approvato l’utilizzo del glifosato in agricoltura, intorno ai primi anni Settanta, in poco tempo il diserbante è entrato nel settore agroalimentare di oltre 130 paesi. A cinquant’anni di distanza, però, molti stati hanno iniziato a limitarne l’uso per via delle crescenti preoccupazioni sulle ricadute sulla salute umana e per via dell’impatto ambientale della molecola chimica creata nei laboratori della Monsanto da John Franz.

L’ultimo organismo internazionale ad essersi espresso sul caso è l’Efsa (l’agenza europea per la sicurezza alimentare) che ha pubblicato un parere scientifico atteso da fine 2022, quando l’Ue ha rinnovato provvisoriamente l’autorizzazione sull’uso del glifosato. Nel suo giudizio finale, l’Efsa scrive che «non ha individuato alcuna area di preoccupazione critica in relazione al rischio che esso comporta per l’uomo, gli animali o l’ambiente».

Tuttavia, l’Agenzia ammette che ci sono alcune lacune nei dati e «tra le questioni che non è stato possibile risolvere in via definitiva rientrano la valutazione di una delle impurità presenti nel glifosato, la valutazione del rischio alimentare per i consumatori e la valutazione dei rischi per le piante acquatiche». Ora spetterà alla Commissione europea elaborare un’informativa e presentarla agli stati membri, che sono ancora divisi sul tema.

Le conclusioni dell’Efsa sono in controtendenza alle richieste delle associazioni ambientaliste che da anni cercano di tenere alta l’attenzione sui rischi del glifosato. «Ci sono una serie di dimostrazioni scientifiche che ci dicono che è potenzialmente cancerogeno e quindi per un principio di precauzione abbiamo chiesto con decisione che fosse messo al bando in maniera definitiva», spiega Angelo Gentili responsabile nazionale agricoltura Legambiente.

Le criticità

Nell’ultima decade diversi studi hanno analizzato gli effetti collaterali del glifosato e il suo impatto sulla salute. Lo Iarc (l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) organismo dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) lo ha categorizzato come un probabile cancerogeno.

Tuttavia, la maggior parte degli studi realizzati in passato rischiano di essere parziali dato che hanno analizzato solo il principio attivo del glifosato che non viene utilizzato in purezza ma viene miscelato con altre sostanze chimiche e a volte anche con altri pesticidi. «Non c’è nessuno che fa una valutazione sul prodotto finale che viene commercializzato e quindi sugli eventuali effetti sinergici che questo principio attivo può avere con altre sostanze», spiega Federica Ferrario di Greenpeace.

Il dibattito sul glifosato è acceso sia in Europa che oltreoceano. In diverse aule giudiziarie degli Stati Uniti, dove sono state intentate circa 31mila cause contro la Monsanto, si è arrivati a dimostrare come l’esposizione al glifosato in alcuni casi abbia causato forme di linfomi non Hodking. Lo scorso anno la Corte federale degli Stati Uniti ha accusato l’Epa, l’Agenzia per la protezione ambientale, di non aver valutato adeguatamente se il glifosato causi il cancro e di essersi sottratta ai suoi doveri quando, nel gennaio del 2020, l’amministrazione di Donald Trump ha prorogato l’autorizzazione a usare l’erbicida.

Le divisioni dentro l’Ue

Nonostante i dubbi, nel 2017, l’Ue ha rinnovato l’autorizzazione all’uso del glifosato fino al 2022 con soli nove paesi contrari tra cui Italia, Belgio, Grecia, Francia, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Malta e Austria. Un’estensione temporanea dell’autorizzazione arrivata anche per via dell’astensione della Germania. Un anno più tardi, nell’agosto del 2018, il colosso tedesco Bayer ha acquisito la Monsanto.

Si arriva così alla fine del 2022, quando Bruxelles, ancora in attesa del parere dell’Efsa, ha deciso di garantire l’autorizzazione per un altro anno fino al prossimo dicembre. Ora saranno gli stati a dover adottare una decisione politica sul tema. Non è ancora chiara la posizione del governo Meloni.

Il ministero dell’Ambiente guidato da Gilberto Pichetto Fratin ha fatto sapere che per il momento si attende l’informativa della Commissione europea prima di prendere una decisione. «Gli stati membri – ivi compresa l’Italia – dovranno esaminare le conclusioni rilasciate da Efsa ed Echa prima di determinare una loro posizione in merito all’eventuale rinnovo dell’approvazione di questa sostanza attiva», ha detto invece il ministero della Salute.

Intanto, i paesi membri hanno deciso di inserire alcune restrizioni all’utilizzo del glifosato: nel 2016 il governo italiano ha vietato l’uso del glifosato come trattamento preraccolta e ha posto restrizioni all’uso nelle aree frequentate dal pubblico. Il governo tedesco nel febbraio del 2021 ha approvato una legge che impone agli agricoltori di ridurre gradualmente l’uso del glifosato per poi eliminarlo entro il 2024.

Il presidente Emmanuel Macron in Francia ha sostenuto il divieto dell’erbicida della Monsanto ma non è riuscito nel suo primo mandato a introdurlo veramente, salvo poi ammettere che ci vorrà del tempo prima di arrivare al bando nel paese. L’autorità danese per l’ambiente di lavoro ha addirittura dichiarato il glifosato cancerogeno e ha raccomandato di utilizzare prodotti chimici meno dannosi. Insomma, mentre a Bruxelles ancora si fa ancora fatica a prendere una decisione netta, i vari stati seguono ciascuno la propria strada.

Contaminazione ambientale

Fabian Sommer/picture-alliance/dpa/AP Images

Oltre ai rischi per la salute umana, l’uso del glifosato ha anche un impatto sull’ambiente vista la sua diffusione nell’aria, nel terreno e nelle acque. Gli ultimi rilevamenti dell’Ispra pubblicati nel 2022 hanno riscontrato che nelle acque superficiali italiane le sostanze più ricorrenti sono gli erbicidi. Nello specifico, «il glifosato e il metabolita Ampa, cercati in 14 regioni, sono stati riscontrati con frequenze complessive rispettivamente del 42 per cento e del 68 per cento» si legge nell’ultimo rapporto Ispra. In 561 punti di monitoraggio l’Ispra ha registrato concentrazioni di glifosato superiori ai limiti ambientali.

E la contaminazione è semplice. «Basta che ci sia un po’ di vento che questa sostanza viene diffuso nell’ambiente circostante e se ci sono nelle vicinanze strutture come scuole o campi sportivi la sostanza entra più facilmente a contatto con le persone», spiega Federica Ferrario di Greenpeace. «Inoltre, lo scorso anno ci sono stati fenomeni concentrati di spopolamento che hanno riguardato oltre 10 milioni di api nel periodo della pre-semina in aree di grandi monoculture e dove spesso si utilizza fil glifosato per togliere le erbacce dal campo prima di andare a seminare».

Il paradosso canadese

Se in Europa gli stati hanno introdotto gradualmente dei limiti all’utilizzo del glifosato, altrove si fa ancora fatica. Il Canada è uno dei paesi più attenzionati sotto questo punto di vista, dato che per ragioni climatiche il potente erbicida viene utilizzato anche in fase di preraccolta come essicante del grano, una pratica che lascia all’interno della piante una maggiore quantità di residui chimici. Il grano canadese, però, viaggia in tutto il mondo e arriva soprattutto in Italia dove in alcune aziende viene impiegato per produrre soprattutto la pasta.

Soltanto nel 2023 le importazioni italiano di grano canadese sono aumentate del 747 per cento anche grazie al Ceta, l’accordo di libero scambio tra Canada e Ue non ancora ratificato dal parlamento italiano. Lo scorso marzo il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha aperto alla ratifica: «L’Italia è pragmatica. Ci sono accordi che si sono avviati e hanno sviluppato alcuni dati che sono a vantaggio delle nostre produzioni».

In ogni caso, spetta all’Unione europea eseguire i controlli sul grano canadese affinché rispetti i limiti massimi stabiliti dalla normativa.

