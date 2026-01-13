La serie è tornata con le Origini mentre in città si spara

Torna Gomorra nella Napoli a mano armata: a comandare i due clan di sempre

Nello Trocchia
13 gennaio 2026 • 11:06

Bombe carte, pistole e fucili. A far paura ci sono i pulviscoli criminali, uno stadio più avanzato nella città che è sempre più armata. Le stese per intimidire sono ormai consuetudine per segnare il territorio e raccontare presenza. «Siamo a un dilettantismo criminale difficile da prevedere, ma poi semplice da reprimere», dice un investigatore

Oltre Gomorra ora ci sono le origini di Gomorra. Una saga fortunata e infinita, in questi giorni di nuovo in onda con la prima stagione della nuova serie tv. E Napoli? La città è a mano armata in un territorio dove le famiglie storiche si dividono i grandi business. Il resto è in mano a una criminalità polverizzata, gruppi nascono e muoiono in tempi rapidi, fuochi di paglia che seminano terrore e panico. A cavallo tra la fine e l’inizio del nuovo anno è successo di tutto. E, in quel tutto, si na

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.