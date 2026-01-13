Torna Gomorra nella Napoli a mano armata: a comandare i due clan di sempre

Bombe carte, pistole e fucili. A far paura ci sono i pulviscoli criminali, uno stadio più avanzato nella città che è sempre più armata. Le stese per intimidire sono ormai consuetudine per segnare il territorio e raccontare presenza. «Siamo a un dilettantismo criminale difficile da prevedere, ma poi semplice da reprimere», dice un investigatore

true false

Oltre Gomorra ora ci sono le origini di Gomorra. Una saga fortunata e infinita, in questi giorni di nuovo in onda con la prima stagione della nuova serie tv. E Napoli? La città è a mano armata in un territorio dove le famiglie storiche si dividono i grandi business. Il resto è in mano a una criminalità polverizzata, gruppi nascono e muoiono in tempi rapidi, fuochi di paglia che seminano terrore e panico. A cavallo tra la fine e l’inizio del nuovo anno è successo di tutto. E, in quel tutto, si na