Il grattacielo di Ferrara, paradigma di un’Italia ammalata di egoismo

A gennaio è avvenuto lo sgombero dell’edificio simbolo della città. Vivevano lì 800 persone: con la scusa della sicurezza si è cancellato uno spazio di vita, non era solo degrado

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Il grattacielo, il luogo impuro di Ferrara, inaugurato nel maggio del 1958 in prossimità della stazione ferroviaria, fin da subito ha coagulato intorno a sé resistenze e rifiuti, come mostrano le parole di Giorgio Bassani allora consigliere comunale: «Ogni volta che scendo dal treno alla stazione e vedo il famigerato grattacielo, non saprei dire se più brutto o più stupido». La scelta urbanistica rispondeva all’idea di costruire un edificio moderno in netto contrasto alle logiche medievali e rin