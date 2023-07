Durante la scorsa notte sono state evacuate circa 2.500 persone dall’isola nel Mar Jonio dopo che nella parte settentrionale, vicino Perithia, si è sviluppato un vasto incendio. Finora non ci sarebbero stati danni, ma i nuovi incendi arrivano dopo che nei giorni scorsi il fuoco aveva devastato anche altre zone del paese, tra cui Rodi

Sono oltre 2.500 le persone che sono state evacuate per precauzione durante la notte a Corfù, in Grecia, dove un incendio sta divampando nel settore settentrionale dell'isola. Lo ha reso noto un portavoce dei vigili del fuoco. Il portavoce, Yannis Artopios, ha sottolineato che finora non sono state distrutte case o hotel.

Un vasto incendio è scoppiato ieri pomeriggio con diversi focolai nella zona di Perithia. Le autorità hanno evacuato 17 villaggi, la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni.

Le altre emergenze

La decisione delle autorità greche arriva dopo che circa 19.000 persone sono state evacuate dall'isola di Rodi, anch'essa colpita da imponenti incendi.

Roghi hanno interessato anche altre località greche, come Agios, Karystos, Rodi e Ylikis. Nella giornata di ieri, secondo la tv greca Ert, si sono verificati 64 incendi boschivi, portando a 82 il totale dei roghi che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. A Rodi le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte. A Karystos le fiamme hanno raggiunto i 20 metri di altezza e il sindaco ha chiesto un maggior impiego mezzi aerei nelle operazioni di spegnimento. A Santos le autorità hanno disposto l'evacuazione dei villaggi di Kastro e Bank Achaia.

