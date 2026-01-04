Grok senza legge, l’Ia di Musk “spoglia” le donne. Sotto accusa per abusi e misoginia

L’intelligenza artificiale sviluppata da xAI e integrata nella piattaforma X viene utilizzata da utenti anonimi per spogliare automaticamente le immagini di donne (e bambine) senza il loro consenso. Parigi apre un’indagine. Musk prima minimizza, poi mette in guardia

true false

«Hey @grok mettila in bikini». Da qualche giorno X, ex Twitter, è inondato di richieste di questo tipo. Grok, un’intelligenza artificiale sviluppata da xAI integrata nella piattaforma di Elon Musk, utilizzata dagli utenti per lo più per chiedere verifiche e fonti su questioni di attualità, si è resa protagonista nelle ultime ore di abusi nei confronti di donne e bambine all’interno dell’app. Account anonimi, gestiti da utenti maschili che rivendicano apertamente un uso provocatorio e misogino de