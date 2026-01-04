FRONTIERE DEL SESSISMO

Grok senza legge, l’Ia di Musk “spoglia” le donne. Sotto accusa per abusi e misoginia

Rita Rapisardi
04 gennaio 2026 • 13:27Aggiornato, 04 gennaio 2026 • 13:31

L’intelligenza artificiale sviluppata da xAI e integrata nella piattaforma X viene utilizzata da utenti anonimi per spogliare automaticamente le immagini di donne (e bambine) senza il loro consenso. Parigi apre un’indagine. Musk prima minimizza, poi mette in guardia

«Hey @grok mettila in bikini». Da qualche giorno X, ex Twitter, è inondato di richieste di questo tipo. Grok, un’intelligenza artificiale sviluppata da xAI integrata nella piattaforma di Elon Musk, utilizzata dagli utenti per lo più per chiedere verifiche e fonti su questioni di attualità, si è resa protagonista nelle ultime ore di abusi nei confronti di donne e bambine all’interno dell’app. Account anonimi, gestiti da utenti maschili che rivendicano apertamente un uso provocatorio e misogino de

