Nella mattinata del 28 dicembre, i siti web degli aeroporti di Malpensa e di Milano-Linate e del ministero degli Esteri sono stati colpiti da un attacco informatico.

Al momento le pagine internet dei due scali e quello del ministero degli Esteri risultano non raggiungibili agli utenti e a ogni tentativo di aprire i siti web appare la scritta «La pagina non funziona».

La rivendicazione dell’attacco è arrivata via Telegram dal collettivo hacker filorusso NoName057(16). «I russofobi italiani ricevono una meritata risposta informatica» scrivono gli hacker. Sull'operatività dei voli dei due scali lombardi non ci sarebbero conseguenze e i disagi, al momento, sembrerebbero riguardare chi vuole controllare i voli in arrivo e in partenza. Il gruppo ha fatto sapere di aver attaccato anche altri obiettivi in Italia: i siti di Siena Mobilità, Gtt Gruppo Trasporti Torino, e Federtrasporto.

