Razza Poltrona

Corsa a due per la Guardia di finanza: Augelli e Cuneo favoriti per il ruolo di comandante

Stefano Iannaccone
30 marzo 2026 • 07:00

Tanti i nomi in ballo, Augelli e Cuneo sono diventati i grandi favoriti per la successione di De Gennaro. Perde quota l’ipotesi di Buratti, attuale numero del corpo. A Sirico resta solo il supporto di Crosetto

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Molti nomi e pochi veri favoriti. La corsa per il posto di comandante generale della Guardia di finanza è iniziata da tempo e i vari ministri, da Giancarlo Giorgetti a Guido Crosetto (oltre ovviamente al sottosegretario Alfredo Mantovano), cercano di far pendere la bilancia verso profili più graditi. Il mandato di Andrea De Gennaro scade a maggio e Giorgia Meloni, terminate le tribolazioni referendarie, deve dire l’ultima parola sui “candidati” in campo. In prima linea ci sono Vito Augelli e Fab

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.