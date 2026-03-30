Corsa a due per la Guardia di finanza: Augelli e Cuneo favoriti per il ruolo di comandante

Tanti i nomi in ballo, Augelli e Cuneo sono diventati i grandi favoriti per la successione di De Gennaro. Perde quota l’ipotesi di Buratti, attuale numero del corpo. A Sirico resta solo il supporto di Crosetto

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Molti nomi e pochi veri favoriti. La corsa per il posto di comandante generale della Guardia di finanza è iniziata da tempo e i vari ministri, da Giancarlo Giorgetti a Guido Crosetto (oltre ovviamente al sottosegretario Alfredo Mantovano), cercano di far pendere la bilancia verso profili più graditi. Il mandato di Andrea De Gennaro scade a maggio e Giorgia Meloni, terminate le tribolazioni referendarie, deve dire l’ultima parola sui “candidati” in campo. In prima linea ci sono Vito Augelli e Fab