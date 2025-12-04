Gucci, Missoni, Versace. L’indagine sul caporalato non risparmia nessuno

La procura chiede gli atti a 13 case di moda dopo gli accessi ispettivi. Le verifiche sulle paghe degli operai esterni. E Zara (non coinvolta) nomina Letta
Missoni, Gucci, Yves Saint Laurent, solo per citarne tre del lungo elenco finito al centro delle verifiche della procura di Milano, che con il pm Paolo Storari ha avviato da tempo un monitoraggio della filiera per capire se dietro le luci della ribalta delle passerelle si nascondano operai sotto pagati. Per capire, insomma, quanto la filiera del lusso sia inquinata. Quando le maison del lusso, tra poco più di un mese, mostreranno i must-have della prossima stagione alla settimana della moda di M