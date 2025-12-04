inchiesta dei pm di milano

Gucci, Missoni, Versace. L’indagine sul caporalato non risparmia nessuno

Un laboratorio afferente alla filiera produttiva di Tod's
Enrica Riera
04 dicembre 2025 • 20:23

La procura chiede gli atti a 13 case di moda dopo gli accessi ispettivi. Le verifiche sulle paghe degli operai esterni. E Zara (non coinvolta) nomina Letta

Missoni, Gucci, Yves Saint Laurent, solo per citarne tre del lungo elenco finito al centro delle verifiche della procura di Milano, che con il pm Paolo Storari ha avviato da tempo un monitoraggio della filiera per capire se dietro le luci della ribalta delle passerelle si nascondano operai sotto pagati. Per capire, insomma, quanto la filiera del lusso sia inquinata. Quando le maison del lusso, tra poco più di un mese, mostreranno i must-have della prossima stagione alla settimana della moda di M

Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.