Allarme della Nato, che sta lavorando per schierare una presenza militare permanente per contrastare una eventuale futura aggressione russa ai confini

In questo nuovo giorno di guerra in Ucraina Domani continua a seguire tutte le notizie che arrivano dal campo con un liveblog aggiornato.

16.00 – Sostanze radioattive rubate da Chernobyl

I soldati russi hanno rubato 133 sostanze altamente radioattive dai laboratori di ricerca della centrale di Chernobyl.

A denunciarlo è stata l’agenzia statale ucraina che gestisce la cosiddetta “zona di esclusione”: i militari sarebbero entrati in zone riservate dell’impianto e avrebbeo sottratto sostanze pericolose.

14.30 – Missili colpiscono l’aeroporto di Dnipro

Un nuovo attacco missilistico russo ha colpito l'aeroporto di Dnipro. Lo riporta il Kyiv Independent. "Dell'aeroporto non è rimasto nulla, ma i missili continuano ad arrivare", ha affermato Valentyn Reznichenko, governatore della regione di Dnipropetrovsk.

12.00 – Il papa chiede la tregua pasquale

Durante l’Angelus in piazza San Pietro, il papa ha lanciato un appello per una tregua e poi per la pace. "Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale. Ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere, no. Una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Infatti che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie?".

10.30 – Voci da Mariupol

Il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andriushchenko, ha affermato che l'esercito russo ha effettuato un'operazione di "pulizia" tra i civili per uccidere i "nazisti", ovvero "coloro che amano l'Ucraina". Secondo Andryushchenko, gli occupanti russi hanno istituito diversi posti di blocco a questo scopo, e uccidono i civili pacifici per strada. "Poi fanno le foto ai morti, ostentando la vittoria ", ha aggiunto.

09.00 – Fossa comune trovata vicino a Kiev

Le autorità locali hanno riferito che nel villaggio di Buzova, liberato dall’occupazione russa, che si trova nei dintorni della capitale, è stata trovata una fossa comune vicino a una stazione di servizio.

Dentro ci sarebbero decine di corpi, ma il Guardia riporta di non aver avuto ancora modo di verificare la notizia.

08.00 – Zelensky avverte: obiettivo è l’Europa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’aggressione della Russia non si limiterà alla sola Ucraina ma è diretta all’Europa. L'uso della forza da parte del presidente russo Vladimir Putin "è una catastrofe che colpirà tutti inevitabilmente".

07.30 – Convoglio russo diretto a Kharkiv

Immagini satellitari dell’8 aprile mostrano un convoglio di circa 12 kilometri che si muove verso la città di Velkyi, a est di Kharkiv. Si tratta di veicoli con rimorchi di artiglieria e attrezzatura di supporto.

07.00 – La Nato vuole rafforzare i confini

Il Telegraph riporta che la Nato sta lavorando per schierare una forza militare ai propri confini, con l’obiettivo di contrastare una eventuale futura aggressione russa. La Nato si trova "in mezzo a una trasformazione fondamentale" che riflette "le conseguenze a lungo termine" delle azioni della Russia, ha detto il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg. Per questo è necessario "un adattamento a lungo termine della Nato".

