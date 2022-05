Anche oggi sul nostro live blog troverete tutte le informazioni necessarie per seguire passo passo gli sviluppi del conflitto.

Cosa c’è da sapere:

Ieri la conferenza dei donatori riunita a Varsavia ha raccolto oltre 6 miliardi di euro per l’Ucraina. Dall’inizio del conflitto Kiev ha già ricevuto 12 miliardi di dollari di aiuti. Il presidente del Consiglio europeo ha giudicato i fondi, a cui l’Italia partecipa con 800 milioni di euro, come l’inizio di un nuovo piano Marshall europeo.

Nella regione di Luhansk, le forze di difesa ucraine si stanno preparando per un'intensa offensiva da parte dei russi nei prossimi tre o quattro giorni.

Sembrano essersi risolte le tensioni diplomatiche tra Ucraina e Germania. Dopo un chiarimento telefonico, il presidente Volodymyr Zelensky ha invitato a Kiev il presidente federale Frank-Walter Steinmeier e il cancelliere Olaf Scholz. A stretto giro visiterà la capitale la ministra degli Esteri Annalena Baerbock.

Nella guerra contro l'Ucraina le forze russe hanno usato 2.014 missili contro diversi obiettivi. E dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina sono stati registrati 2.682 attacchi aerei. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un intervento nelle scorse ore.

Il presidente russo Vladimir Putin ieri sera ha chiamato il premier israeliano Naftali Bennett per scusarsi personalmente per le parole del ministro degli Esteri Sergeij Lavrov che in un’intervista a Rete4 aveva parlato delle possibili origini ebraiche di Adolf Hitler.

9.45 – Riprendono gli sforzi europei per sganciarsi dal petrolio russo

«Dobbiamo e vogliamo sganciare le nostre dipendenze dal Cremlino. Metteremo fine alle importazioni di petrolio e dobbiamo portare avanti la nostra politica di zero gas dalla Russia». Lo ha detto la presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola, questa mattina a Firenze. La speranza è quella di trovare nel giro di pochi giorni un accordo per un addio progressivo alle materie prime fornite da Mosca.

La strada è però in salita, considerate anche le dichiarazioni del premier ungherese Viktor Orban: «Ci serviranno almeno cinque anni, e anche fondi, per riorganizzare e ricostruire gli stabilimenti. Quindi abbiamo inviato indietro la proposta e alla Commissione europea per una revisione» ha detto. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen «ignora il fatto che i Paesi Ue sono in circostanze totalmente diverse e fa una proposta che ignora le caratteristiche individuali dei paesi. Non possiamo accettarlo, per l' Ungheria è l'equivalente di una bomba atomica».

Più ottimista il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni: «Penso che troveremo un percorso comune per arrivarci nei prossimi mesi gradualmente. Non dobbiamo nasconderci che questa decisione avra' un impatto sulle nostre economie, ma l'impatto sull'economia russa sarà molto maggiore» ha detto. «La proposta Ue è arrivare a un embargo, a seconda dei diversi prodotti petroliferi, entro 9 mesi. Farlo in tempi più brevi potrebbe avere conseguenze sui prezzi internazionali del petrolio paradossalmente contraddittori con i nostri obiettivi».

8.50 – Le ricadute sui civili ucraini e lo scontro sull’invio di nuove armi

L'Onu ha individuato 180 casi di detenzioni arbitrarie e possibili sparizioni forzate di funzionari locali, giornalisti, attivisti, ex membri dell'esercito e altri civili da parte delle truppe russe in zone dell'Ucraina controllate da Mosca. Contemporaneamente, l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield ha fatto sapere che «abbiamo immagini che confermano la presenza di fosse comuni a Bucha. E questa non è solo un'accusa non verificata sui social. È un fatto orribile. Con cui il mondo ora deve fare i conti».

Continua la battaglia intorno all’accieria Azovstal: il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha detto che sono già in corso i preparativi per la terza operazione di salvataggio dei civili. Sono già stati evacuati 500 civili.

Resta controversa la linea sulle ulteriori armi europee da inviare a Kiev. Mentre in Italia Movimento 5 stelle e Lega annunciano il proprio scetticismo sull’invio di nuovi aiuti militari e anticipano atti parlamentari a questo proposito, anche il premier ungherese Viktor Orban ha fatto sapere che «non è la nostra guerra, non inviamo armi». Da Berlino intanto iniziano ad arrivare alcune delle armi promesse. La Germania fornirà sette obici semoventi PzH 2000, in dotazione alla proprie Forze armate (Bundeswehr), all'Ucraina impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht.

© Riproduzione riservata