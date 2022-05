Anche oggi potete trovare qui tutte le informazioni essenziali sul conflitto in corso in Ucraina.

Cosa c’è da sapere:

In un’intervista a Porta a porta ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto di escludere la Crimea dalle trattative con il presidente russo Vladimir Putin e ha criticato l’organizzazione della Via Crucis del papa che aveva voluto dare un segnale di pace facendo portare la Croce a due donne, una ucraina e una russa.

Continua la linea dura del Regno Unito, che per bocca della sua ministra degli Esteri Liz Truss sostiene ancora che Putin si sta «umiliando sulla scena mondiale» e invita gli alleati internazionali ad andare «più avanti e più velocemente» nel sostenere l'Ucraina e frenare il leader russo.

Un tribunale di Kiev ha lanciato il primo processo per crimini di guerra dall'inizio dell'invasione russa a carico di un soldato accusato di aver ucciso un civile di 62 anni. L'accusato è un sergente russo di 21 anni, Vadim Shysimarin, della divisione blindati Kantemirovskaya, attualmente in arresto. Secondo l'accusa Shysimarin era di stanza nella regione di Sumy quando ha ucciso il civile lo scorso 28 febbraio nel villaggio di Chupakhivka. È accusato di aver sparato all'uomo disarmato che era su una bicicletta e stava parlando al telefono dopo aver ricevuto l'ordine di «uccidere il civile in modo che non segnalasse» lui e altri quattro soldati fuggiti alle forze ucraine.

9.37 – Le truppe russe si ritirano da Kharkiv

Secondo quanto riferisce il New York Times Mosca starebbe ritirando le proprie truppe da Kharkiv. Il quotidiano fa riferimento a funzionari ucraini e occidentali. Le truppe del Cremlino a questo punto potrebbero dirigersi a sudest, dove i russi stanno avendo più successo.

Intanto il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin si è associato alla richiesta di un tavolo per la pace in Ucraina come richiesto da Mario Draghi. L’idea è «da appoggiare» ha detto il cardinale. «L'ho sempre detto e lo ripeto qualsiasi tentativo che possa portare alla conclusione della guerra è benvenuto».

Sul fronte diplomatico l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell ha annunciato in mattinata che l’Unione europea continua a lavorare sull’embargo petrolifero. «Il lavoro continua sulle sanzioni. Sono sicuro che avremo un accordo, ne abbiamo bisogno e lo avremo perché dobbiamo sbarazzarci della dipendenza dal petrolio dalla Russia. Dobbiamo comprendere le circostanze specifiche di ciascuno dei 27 Stati membri. Ma se non c'è accordo sul livello degli ambasciatori lunedì i ministri quando si riuniranno al Consiglio Ue Affari esteri devono fornire lo slancio politico» ha detto.

8.50 – Rischio nucleare e scambio di prigionieri

«La Russia sta attaccando la nazione sovrana dell'Ucraina con minacce vergognose e inaccettabili sull'uso delle armi nucleari». Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel nel punto stampa al termine della sua visita al memoriale di Hiroshima, in Giappone. «Questo non sta solo scuotendo la sicurezza dell'Europa. Sta pericolosamente alzando la posta in gioco per il mondo intero».

Resta tesa anche la situazione intorno alla Azovstal, dove i militari ucraini continuano a resistere dopo l’evacuazione dei civili. Kiev ha proposto uno scambio di prigionieri per risolvere la situazione: «Lì dentro ci sono 38 nostri soldati feriti gravemente. Abbiamo offerto in cambio 38 prigionieri russi e abbiamo un piano già pronto che potrebbe funzionare. Se tutto va bene proveremo a metterlo in pratica entro la fine della settimana. Ma date le esperienze passate con i russi durante le evacuazioni, stavolta pretendiamo un accordo firmato tra le parti. Cioè Ucraina, Russia, Croce Rossa e un Paese mediatore come potrebbe essere la Turchia». Così la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk.

