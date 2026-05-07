Hantavirus, la crociera sbarca alle Canarie: quali sono i rischi? Si tratta di una nuova pandemia?

Ci dobbiamo preoccupare? Sarà il prossimo covid? No. Ecco perché non c’è bisogno di allarmarsi
«Non siamo solo una storia da sbattere in prima pagina. Siamo persone che hanno tutte una famiglia, una vita, e persone che ci aspettano a casa. È tutto così incerto…», sussurra tra le lacrime in uno dei suoi ultimi video Jake Rosmarin. Per il famoso blogger di viaggi americano una crociera da sogno si è trasformata in un incubo mortale. Rosmarin è uno dei 147 passeggeri da 23 paesi diversi imbarcati sulla motonave MV Hondius, che ora sta navigando al largo delle Isole di Capo Verde diretta vers