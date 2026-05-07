Hantavirus, la crociera sbarca alle Canarie: quali sono i rischi? Si tratta di una nuova pandemia?

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«Non siamo solo una storia da sbattere in prima pagina. Siamo persone che hanno tutte una famiglia, una vita, e persone che ci aspettano a casa. È tutto così incerto…», sussurra tra le lacrime in uno dei suoi ultimi video Jake Rosmarin. Per il famoso blogger di viaggi americano una crociera da sogno si è trasformata in un incubo mortale. Rosmarin è uno dei 147 passeggeri da 23 paesi diversi imbarcati sulla motonave MV Hondius, che ora sta navigando al largo delle Isole di Capo Verde diretta vers