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Sanità fragile e piano pandemico inadatto, l’Hantavirus risveglia i fantasmi del Covid

Federica Pennelli
12 maggio 2026 • 19:50

L’allarme sull’Hantavirus riporta al centro il tema del Piano pandemico nazionale, il cui mancato aggiornamento fu al centro di indagini e scandali durante la pandemia da Covid. Ma a distanza di anni e dopo molte promesse l’Italia ha lo stesso problema. Crisanti è lapidario: «Le criticità del vecchio piano pandemico non sono superate»

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), attualmente ci sono «11 casi sospetti, 9 dei quali confermati positivi all’Hantavirus». Su altri 26 invece le analisi hanno dato esito negativo, dunque non sono stati contagiati. In Italia la situazione è sotto controllo: oggi dovrebbero arrivare allo Spallanzani di Roma i campioni biologici dei quattro italiani, ora asintomatici e in isolamento domiciliare, che si trovavano sul volo Klm sul quale viaggiava anche la donna poi deceduta per Han

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Federica Pennelli
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Federica Pennelli

Scrive per Domani di salute, diritti e femminismi. Ha iniziato a Radio Sherwood nel 2004 conducendo la rassegna stampa e il giornale radio. Su Instagram è @chiccasherwood