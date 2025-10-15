La vera storia dell’immobile all’asta

I debiti, lo sfratto, la strage. La guerra allo Stato dei fratelli Ramponi

Enrica Riera
15 ottobre 2025 • 07:00

Nel 2018 il pignoramento a favore di un istituto di credito. Le vicissitudini sul bene espropriato anche per pubblica utilità. Tutti i precedenti. «Ci porteranno via tutti», dicevano i Ramponi 

Maria Luisa Ramponi e i suoi due fratelli, Dino e Franco, erano pronti. Sapevano che da un giorno all’altro le forze dell’ordine avrebbero nuovamente bussato alla porta del loro casolare di via San Martino, a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, per mandarli via. Una casa intorno alla quale negli anni Ottanta loro padre Gino chiese e ottenne i permessi per costruire un «rustico» e un «magazzino per cereali e ricovero di attrezzi agricoli». Coltivare la terra, vivere dei suoi frutti. L’idea s

