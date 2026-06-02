I social amplificano i disturbi alimentari: «Agiscono come moltiplicatore di confronto e vergogna»

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Perché aumentano i disturbi alimentari tra gli adolescenti? Su oltre 3 milioni di persone che soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), il 30% dei casi riguarda gli under 14. Una percentuale che racconta una generazione cresciuta sotto osservazione permanente, ragazzi e ragazze che imparano a guardarsi da fuori prima ancora di capire chi sono dentro. Corpi fotografati, corretti, confrontati, esposti a uno sguardo. Lo dicono i dati: il 97% degli adolescenti usa almeno un social net