Numeri e storie dei dca

I social amplificano i disturbi alimentari: «Agiscono come moltiplicatore di confronto e vergogna»

Alessia Arcolaci e Ippolita Pace
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02 giugno 2026 • 07:00

Corpi fotografati, corretti, confrontati, esposti a uno sguardo: la percentuale di under14 che soffre di dca racconta una generazione cresciuta sotto osservazione permanente

Perché aumentano i disturbi alimentari tra gli adolescenti? Su oltre 3 milioni di persone che soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), il 30% dei casi riguarda gli under 14. Una percentuale che racconta una generazione cresciuta sotto osservazione permanente, ragazzi e ragazze che imparano a guardarsi da fuori prima ancora di capire chi sono dentro. Corpi fotografati, corretti, confrontati, esposti a uno sguardo. Lo dicono i dati: il 97% degli adolescenti usa almeno un social net

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Alessia Arcolaci e Ippolita Pace
Alessia Arcolaci e Ippolita Pace
Alessia Arcolaci e Ippolita Pace

Vive a Roma e da lì parte per raccontare le persone e le loro storie. Giornalista e autrice di documentari, ha realizzato la serie Ossi di Seppia. Il rumore della memoria e la docuserie I ragazzi delle Scorte vincitrice del premio nazionale Paolo Borsellino. Ha firmato la scrittura del documentario Magma. Mattarella. il delitto perfetto, sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Su Vanity Fair ha condotto il podcast Quello che resta. Per Giulia, per tutte, dedicato alle vittime di femminicidio. 