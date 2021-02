Il capogruppo dell’opposizione nel Consiglio regionale ligure, Ferruccio Sansa ha pubblicato un post su Facebook in cui accusato l’Asl5 di La Spezia di avere incluso gli omosessuali tra le persone «con un maggiore comportamento a rischio contagio da Covid-19». Come spiegato da Sansa, «nei moduli predisposti dall'Asl 5 spezzina per accedere alla vaccinazione anti Covid vengono elencate trenta categorie di soggetti con comportamenti a rischio, al punto numero dieci, sono stati inseriti anche gli omosessuali». L’ex candidato del centrosinistra alla presidenza della regione ha quindi chiesto «alla regione Liguria, all'Agenzia ligure della sanità (Alisa) e all'Asl5 come sia stato possibile ciò».

La condanna di Toti e le scuse

Anche il presidente e assessore alla Sanità della Liguria, Giovanni Toti ha scritto una nota per «condannare fermamente» quanto accaduto in Asl5. Secondo il comunicato, «si tratta di un errore inaccettabile» e per questo il presidente Toti «ha dato immediatamente mandato alla Asl5 di ritirare la comunicazione e agli uffici di avviare un'indagine per individuare le responsabilità e adottare provvedimenti disciplinari».

Contattato dall’Ansa su quanto avvenuto, il direttore generale dell'Asl5 Paolo Cavagnaro, ha detto: «Mi scuso per l'errore con la comunità Rainbow ligure».

