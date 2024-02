Nel nuovo rapporto dell’associazione i dati sui detenuti nelle carceri minorili: a inizio anno sono 500, per metà stranieri, soprattutto under 18 in attesa di processo. Pesano le misure del decreto Caivano, con la custodia cautelare per fatti lievi e il trasferimento dei maggiorenni. La replica del ministero: «Abbiamo risposto a problemi reali»

All’inizio del 2024 sono circa 500 i detenuti nelle carceri minorili italiane. I ragazzi in misura cautelare sono 340, mentre erano 243 un anno fa. Erano oltre dieci anni che non si raggiungevano numeri così alti, segno evidente degli effetti del decreto Caivano, approvato lo scorso settembre dopo lo stupro di gruppo nel Parco verde della cittadina campana. È quanto emerge dal settimo rapporto sulla giustizia minorile a cura dell’associazione Antigone, presentato martedì a Roma.

Un rapporto multimediale, con grafici e contributi video, che mostra la crescita degli ingressi negli istituiti minorili per violazione della legge sugli stupefacenti, con un aumento del 37 per cento in un anno. La presenza in queste carceri è fatta soprattutto di ragazzi e ragazze minorenni, che sono quasi il 60 per cento dei presenti. Due anni fa la situazione era invertita: «L’aumentata possibilità, introdotta dal ddl Caivano, di trasferire i ragazzi maggiorenni nelle carceri per adulti fa vedere i propri effetti», denuncia Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.

Prima della sentenza

A metà gennaio i ragazzi, minori e giovani adulti, detenuti nei 17 Istituti penali per minorenni del nostro paese erano 496. Le donne erano 13, il 2,6 per cento dei presenti, e gli stranieri 254, cioè quasi la metà. I detenuti “definitivi” erano 156 (numeri analoghi all’anno prima), mentre le persone in misura cautelare sono passate da 243 a 340: la crescita delle presenze negli ultimi dodici mesi è fatta quasi interamente di ragazze e ragazzi minorenni e in misura cautelare.

«Va ricordato che negli istituti per minori possono esserci anche i ragazzi (tra i 18 e i 25 anni) che hanno commesso il reato da minorenni e hanno raggiunto la maggiore età successivamente», dice Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone e responsabile del suo osservatorio minori, che sottolinea come l’analisi dei numeri relativi agli stranieri mostra che il sistema funziona meglio per chi è a monte più garantito e può contare su reti sociali e famigliari esterne.

«A prescindere dalla gravità del reato, a mano a mano che ci addentriamo verso misure più contenitive cresce la sovra rappresentazione dei minori rispetto agli italiani, per i quali si riscontra un più facile accesso ai percorsi che dovrebbero evitare le restrizioni del sistema penale», nota ancora Marietti. Per la prima volta dopo tanto tempo, inoltre, alcune carceri minorili hanno iniziato a registrare situazioni di sovraffollamento. Proprio come quelle per adulti.

Negli ultimi due anni, vari istituti del centro e sud Italia hanno dovuto sopperire alla carenza di posti negli istituti del nord. Nella scelta di chi trasferire sono stati quasi sempre individuati ragazzi stranieri: perlopiù minori non accompagnati che, non avendo la famiglia nel territorio, potevano essere sradicati con facilità. Una strategia che ha portato a molte proteste, anche con atti di autolesionismo.

Punire per educare

«Il decreto Caivano ha introdotto misure che stanno avendo e continueranno ad avere effetti distruttivi sul sistema della giustizia minorile, sia in termini di aumento del ricorso alla detenzione che di qualità dei percorsi di recupero», lamenta Gonnella. L’estensione delle possibilità di applicazione della custodia cautelare in carcere stravolge l’impianto del codice di procedura penale minorile del 1988 e sta determinando un’impennata degli ingressi in carcere.

L’aumento delle pene e la possibilità di disporre la custodia cautelare per fatti di lieve entità legati alle sostanze stupefacenti implica un grande afflusso in carcere anche in fase cautelare. «Anziché intervenire sui servizi per la tossicodipendenza e sull’educazione nelle scuole, si va a inasprire un reato che porterà a maggiori arresti di minori che consumano sostanze psicotrope e spesso sono coinvolti solo occasionalmente con lo spaccio», dice ancora Gonnella.

La tesi è criticata da Antonio Sangermano, capo del dipartimento per la giustizia minorile: «Il rapporto ignora la realtà fattuale che ha prodotto il ddl Caivano, un testo che non ha un approccio autoritario o punitivo. La responsabilità penale è individuale e va perseguita, non si può ridurre tutto alla dimensione sistemica». Secondo Sangermano, il decreto ha offerto nuovi strumenti alla magistratura e una risposta vera a istanze reali: «Vietare l’istituto della messa alla prova per i reati più gravi è stata un bene, perché in passato c’è stato un abuso di questo strumento».

Un attacco al governo arriva invece dalla deputata del Pd Michela Di Biase, che siede in commissione Giustizia: «Il ddl prevedeva “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile”. Alla prova dei fatti, ha portato a un inasprimento dell’azione penale senza investire nell’educazione dei ragazzi che vivono in situazioni di disagio». Per Di Biase, che è anche membro della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza, «si è tracimati in una cultura punitiva, con l’idea che punire sia il solo modo di rieducare».

