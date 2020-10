Calano i tamponi, ma aumentano i contagi. È il quadro che deriva dall’aggiornamento di oggi del ministero della salute: i nuovi casi sono esattamente 21.273, ieri erano 19.644 (con una differenza di più di 1.600 casi). I tamponi sono esattamente 161.880, ieri ne erano stati fatti 177 mila (ne sono stati fatti 15.789 in meno). Significa che la percentuale di positivi sul numero di tamponi eseguiti supera di poco il 13 per cento (ieri si fermava all’11 per cento). Importante anche il numero delle morti: sono 128, ieri erano 151 (due giorni fa 91). I pazienti attualmente in cura nei reparti di terapia intensiva sono 1.208, 80 più di ieri quando si fermavano a quota 1.128.

